Speciale Meraviglie - La fredda luce del giorno o 100 minuti? La tv del 27 maggio

(Di lunedì 27 maggio 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 27su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “– Pompei, le nuove scoperte”, condotto da Alberto Angela. Siamo nel Parco Archeologico di Pompei, lungo un itinerario che attraversa l’antica città per arrivare sino ai cantieri ancora chiusi al pubblico dove archeologi e ricercatori continuano a scavare. Vedremo in anteprima i reperti venuti allae avremo accesso esclusivo ad aree fino ad oggi sconosciute che raccontano particolari inediti di quel mondo antico. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Da vicino nessuno è normale”. Attraverso monologhi comici, candid camera, esperimenti sociali ed interazioni con il pubblico, Alessandro Cattelan passa in rassegna in modo divertente e originale le piccole e grandi idiosincrasie degli Italiani… Su RaiTre alle 21.

