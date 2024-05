Spara in strada nel Milanese con un fucile a canne mozze e colpisce un 22enne | arrestato 43enne

Abbiategrasso (Milano) – Un ragazzo di 22 anni ferito in modo lieve da pallini calibro 12, un 43enne che è stato arrestato dopo avere spara to in strada con un fucile a canne mozze. Accade nel Milanese, ad Abbiategrasso , intorno all’ora di pranzo, a pochi passi dalla stazione. Sembra che il ... ilgiorno

