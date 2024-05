Spalletti | Il Napoli mi ha sorpreso ha una rosa di primissimo livello

(Di lunedì 27 maggio 2024): Ilha unadie non so cosa sia successo, Conte è un allenatore esperto Luciano, c.t. dell’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport nel corso dell’evento Premio Cesarini. Queste le sue parole:sul lavoro fatto da Mancini “Mancini ha fatto un ottimo lavoro, noi dobbiamo ereditarlo e ci servirà come stimolo per fare meglio. Vediamo questo entusiasmo che c’è in Italia per aiutarci, noi siamo felici quelli che portano questo sentimento. Vogliamo che ci venga riconosciuto questo senso di appartenenza a questa maglia. Dobbiamo essere alsuldel calcio italianodel calcio italiano? Abbiamo visto tante cose fatte bene. Dobbiamo fare i complimenti al Bologna, all’Atalanta, alla Roma che ha giocato un calcio importante.

