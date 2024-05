Spagna svelati i 29 preconvocati di De La Fuente verso gli Europei

(Di lunedì 27 maggio 2024) Luis de laha svelato la lista dei 29dellain vista di Euro 2024. Le principali novità sono Fermin Lopez del Barcellona e Ayoze del Betis. In lista anche i due ‘gioielli’ 17enni blaugrana Lamine Yamal e Cubarsì. Esclusi eccellenti Asensio e Sarabia. La lista finale di 26 per la competizione continentale, con i tre scartati, sarà annunciata dal ct dopo le partite amichevoli contro Andorra il 5 giugno a Badajoz e contro l’Irlanda del Nord l’8 a Palma de Maiorca. I 29DELLAPortieri: Unai Simón (Athletic), Raya (Arsenal), Remiro (Real Sociedad). Difensori: Carvajal (Real Madrid), Jesús Navas (Sevilla), Laporte (Al Nassr), Le Normand- (Real Sociedad), Nacho (Real Madrid), Vivian (Athletic), Cubarsi (Barcelona), Grimaldo (Leverkusen), Cucurella (Chelsea).

