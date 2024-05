Spagna i convocati per Euro 2024 | ci sono due ex italiani

Luis de la Fuente ha svelato la lista dei 29 preconvocati della Spagna in vista di Euro 2024. Le principali novità sono Fermin Lopez del Barcellona e Ayoze del Betis. In lista anche i due ‘gioielli’ 17enni blaugrana Lamine Yamal e Cubarsì. Esclusi eccellenti Asensio e Sarabia. La lista finale di ... sportface

Zelensky da Sanchez: 'No alla Russia al summit di pace' - Zelensky da Sanchez: 'No alla Russia al summit di pace' - accolto con onori di Stato da re Felipe VI nella sua prima visita ufficiale in spagna. Per incassare un accordo bilaterale in materia di sicurezza e difesa che prevede aiuti militari record di oltre 1 ... ansa

Albania, i pre-convocati per Euro 2024: tanti 'italiani' per Sylvinho - Albania, i pre-convocati per euro 2024: tanti 'italiani' per Sylvinho - L`Albania si prepara per euro 2024. La nazionale guidata da Sylvinho sarà una delle avversarie dell`Italia nel girone B - gruppo completato da Croazia e spagna. calciomercato

Al Prado il Caravaggio perduto, stava finendo all'asta per 1.500 euro - Al Prado il Caravaggio perduto, stava finendo all'asta per 1.500 euro - Roma, 27 mag. (askanews) - Quattro secoli dopo essere stato dipinto, tre secoli e mezzo dopo essere arrivato in spagna e tre anni dopo aver rischiato di finire all'asta per 1.500 euro, un Caravaggio r ... libero