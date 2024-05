Pubblicato il 28 Marzo, 2024 Dopo quello raccontato nelle scorse ore, ancora un arresto per Spaccio nel Salento. I carabinieri della Stazione Santa Rosa di Lecce, nel corso delle ultime ore, hanno effettuato un’operazione che ha permesso di arrestare, in flagranza di reato, un 42enne ... dayitalianews

Spaccio nel parcheggio del supermercato, sequestrato un chilo di marijuana - spaccio nel parcheggio del supermercato, sequestrato un chilo di marijuana - Prato, 27 maggio 2024 – Sequestrato un chilo di marijuana e arrestato dalla polizia un uomo ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fatto è accadu ... lanazione

Nascondono 30 chili di hashish in un magazzino, arrestati a San Fruttuoso - Nascondono 30 chili di hashish in un magazzino, arrestati a San Fruttuoso - Da qualche giorno gli agenti della sezione antidroga monitoravano le mosse dei due e avevano notato un insolito via vai proprio nei pressi di un box a loro in ... ilsecoloxix

Oltre 30 chili di fumo nel box trasformato in centrale dello spaccio: arrestati due 65enni - Oltre 30 chili di fumo nel box trasformato in centrale dello spaccio: arrestati due 65enni - Nei giorni scorsi era stato notato un via vai sospetto: poi il blitz mentre i due erano intenti a scaricare la droga ... genova24