Sovrappasso anti code a Capezzana Cenni | Alternativa necessaria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Unper scavalcare la rotonda di. Gianni, candidato sindaco del centrodestra, rilancia il progetto contenuto nel programma elettorale e basato sull’analisi dei numeri relativi a quel nodo. "Già gli attuali carichi di traffico sono più che sufficienti a mandare in sofferenza la rotonda tanto che le file sono presenti ad ogni ora del giorno – dice– figurarsi quando inizieranno i lavori del sottopasso al Soccorso, opera faraonica che il Pd ha voluto ad ogni costo e che ingesserà la città per anni. Bisogna mettere in cere opere che possano essere uno sfogo per la viabilità e ildipuò dare una prima, fattibile risposta. Quel nodo, già con i numeri di oggi, è particolarmente gravoso e lo sarà ancora di più in futuro: si conta un passaggio giornaliero di circa 100mila veicoli di cui circa 30mila nord-sud, 20mila nord-est cioè dalla tangenziale in uscita verso la declassata lato Soccorso, 10mila nord-ovest, vale a dire in uscita sulla declassata verso Pistoia.