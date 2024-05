Solofra | Trova un trattorino taglia erba a un buon prezzo - ma è una truffa

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024)conveniente, ma è una: 60enne denunciato dai Carabinieri I Carabinieri della Stazione dihanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria un 60enne di Napoli per “”. Nella circostanza, una donna del posto, dovendo acquistare un, è stata attratta da un’offerta pubblicata sul “marketplace” di Facebook, effettuando il pagamento di 800 euro mediante accredito su carta prepagata Ricevuta la somma pattuita, il proponente non ha consegnato la macchina agricola e si è reso irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presuntotore che, alla luce delle evidenze emerse, è stato deferito in stato di libertà.