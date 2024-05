Solo un’azienda su 4 ha piani di sviluppo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) LA RIVOLUZIONE è già in atto. Le imprese italiane, però sono in ritardo.una su quattro ha un piano strategico di innovazione. È quanto emerge nel Rapporto su "Intelligenza artificiale in Italia. La rivoluzione che sta cambiando il business", realizzato dal Centro di ricerca in leadership, innovazione e organizzazione Clio dell’Università Luiss Guido Carli in collaborazione con Minsa, società del gruppo Indra, specializzata negli ambiti della Digital Transformation e delle Information Technologies. Lo studio analizza il grado di adozione delle nuove tecnologie da parte delle aziende italiane, fornendo un quadro approfondito delle motivazioni che spingono a investire nel settore, degli ostacoli che ne frenano una più ampia diffusione nel panorama nazionale nonché delle principali aree in cui l’intelligenza artificiale sta già contribuendo al loro business.