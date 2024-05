' Soldato egiziano ucciso in scontri con Israele a Rafah'

(Di lunedì 27 maggio 2024) Unè statoe altri sono rimasti feriti in uno scontro a fuoco scoppiato al valico dicon le forze armate israeliane. Lo riportano i siti israeliani e fonti egiziane. Poco prima i media locali avevano riferito di una sparatoria al confine con l'Egitto con l'Idf che aveva annunciato che l'incidente è "sotto revisione e che discussioni sono in corso con gli egiziani". .

