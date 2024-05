Smontano le gomme a una lussuosa ‘Stelvio’ | presi i predoni delle Alfa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Fano, 27 maggio 2024 – Hanno smontato nella notte quattro, comi cerchi in lega, di un suv particolarmente costo: l’Romeo Stelvio. Valore della refurtiva: 6mila euro. L’auto era parcheggiata nel quartiere di Sant’Orso. Poi i due malviventi hanno caricatoe cerchi in una Opel Astra station wagon mettendosi in marcia verso casa, Cerignola, provincia di Foggia. Ma qualcosa è andato storto mentre andavano verso il casello autostradale. Infatti l’auto è stata vista e intercettata da una pattuglia dei carabinieri che si è messa dietro intimandole di fermarsi. Ma l’Opel Astra ha continuato la sua marcia cercando la fuga verso Bellocchi. Qui è stata intercettata dalla volante della polizia che in qualche modo è riuscita a tagliare la strada ai fuggiaschi.