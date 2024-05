Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 27 maggio 2024) Una delle abitudini più diffuse è in realtà pericolosa e haper lache tutti sottovalutano. Alcune abitudini comuni e anche “semplici” nascondono in realtà delle insidie che molti sottovalutano e che possono avere ripercussioni per laanche gravi. Meglioattenzione e prevenire problemi piuttosto severi a lungo termine. La cattiva abitudine che mette in allarme i(notizie.com)Gli studi hanno messo in luce, nello specifico, un comportamento che la maggior parte della popolazione ha come abitudine apparentemente innocua. Le conseguenze di tutto ciò hanno allertato anche iche, in relazione alle indagini effettuate, invitano la cittadinanza amolta attenzione. La cattiva abitudine che mette in allarme iper laPuò capitare a tutti, è un gesto normale, tanto per gli adulti quanto per i ragazzi, nessuno immagina infatti sia pericoloso per la, eppure è