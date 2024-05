Smart Fortwo | quali sono i rischi ad acquistarla usata?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) (Adnkronos) - A seguito del recente stop alla sua produzione, è aumentato l'interesse nei confronti dell'iconica city car. Da uno studio di CARFAX emerge che più della metà delleha avuto da due a quattro proprietari ed è ben il 40%a presenta almeno un potenziale fattore dio, un dato decisamente superiore rispetto alla media. Monaco di Baviera, 27maggio 2024–A distanza di oltre 25 anni dal suo lancio, laè da poco uscita di produzione, lasciando un vuoto in tutti coloro che l'apprezzano soprattutto per l'estrema compattezza e maneggevolezza, che rendono agevole il parcheggio anche in spazi molto ridotti. Oltre a essere una delle city car più amate nel nostro paese, la mitica due posti è diventata nel tempo una preziosa alleata, in particolare, per molti italiani che vivono nelle grandi città e che, nell'attesa di avere conferme sul lancio di una sua possibile erede, che non avverrà in ogni caso prima del 2025, stanno mostrando un interesse crescente verso ledi seconda mano.