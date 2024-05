Sky TG24 Live In torna al Palazzo Reale di Milano il 27 maggio con oltre trenta ospiti di spicco

(Di lunedì 27 maggio 2024)si alterneranno nel corso di SkyIn che lunedì 27dopo un anno aldi, in diretta a partire dalle 9.00 del mattino. Al format ideato dal canale all news diretto da Giuseppe De Bellis, che portal’informazione nelle città italiane, prenderanno parte: Elena Bonetti, Azione; Emma Bonino, +Europa; Marina Elvira Calderone, Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali; Guido Crosetto, Ministro della Difesa; Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR; Maria Leptin, Presidente del Consiglio Europeo della Ricerca; Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura; Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio; Gaetano Pedullà, M5S; Beppe Sala, Sindaco di; Cecilia Strada, Pd e Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione.

Live In Milano, Crosetto: “Israele sta seminando odio” - live In Milano, Crosetto: “Israele sta seminando odio” - "Le guerre in Medioriente e in Ucraina ci dimostrano che tutta la comunità internazionale anche quando è unita nel chiedere la stessa cosa e nell'avere la stessa idea non conta niente quando un ... tg24.sky

Sky TG24 Live In Milano, oggi l'evento a Palazzo Reale - Sky tg24 live In Milano, oggi l'evento a Palazzo Reale - Oggi Sky tg24, a partire dalle 9, torna a Milano, in diretta da Palazzo Reale, con il format che porta l’informazione nelle città italiane con incontri, dibattiti, panel, interviste e ospiti italiani ... tg24.sky

SkyTg24 torna "live" a Milano con ospiti vip in diretta - Skytg24 torna "live" a Milano con ospiti vip in diretta - Un format intitolato «live In» che l'anno scorso era stato ridimensionato per la concomitanza della morte di Berlusconi e che quindi viene riproposto adesso. «In questa edizione - spiega il direttore ... ilgiornale