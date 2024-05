Sky TG24 Live In Milano Casellati | Costituzione si scrive insieme DIRETTA

Crosetto: «Israele a Rafah sta seminando odio che si ripercuoterà sui figli» - Crosetto: «Israele a Rafah sta seminando odio che si ripercuoterà sui figli» - Lo ha detto il ministro ella difesa, Guido Crosetto, intervenendo in video collegamento all'evento «Sky tg24 Live In» in corso a Palazzo Reale di milano, commentando l'attacco di Israele su Rafah la ... ilmessaggero

Live In Milano, Gino Cecchettin: "Non possiamo accettare i numeri dei femminicidi" - Live In milano, Gino Cecchettin: "Non possiamo accettare i numeri dei femminicidi" - Lo sottolinea Gino Cecchettin, padre di Giulia, la studentessa 22enne uccisa dall'ex l'11 novembre 2023. Ospite all'evento di Sky tg24 a milano, Cecchettin ricorda la figlia e parla del messaggio che ... tg24.sky

Torna Sky TG24 Live In Milano in diretta da Palazzo Reale: oltre trenta ospiti d’eccellenza - Torna Sky tg24 Live In milano in diretta da Palazzo Reale: oltre trenta ospiti d’eccellenza - Dopo un anno esatto torna Sky tg24 Live In milano, condotto da Giuseppe De Bellis. Oltre trenta ospiti di eccellenza che discuteranno dei temi più importanti e scottanti del momento. fanpage