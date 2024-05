Sky Stream il nuovo decoder che integra i contenuti di tutte le piattaforme

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sky è pronta a lanciare sul mercato unchiamato Skyche sarà in grado di portare l’interfaccia di Sky su qualsiasi televisore. Questobox compatto permetterà in modo rapido l’accesso aiSky, alle principali app diing e ai canali chiaro in poche semplici mosse, senza dover passare da un’applicazione all’altra (proprio come avviene già con Sky Glass). L’arrivo delè previsto per il 3 giugno 2024. Sky, ilcompatto Skysi presenta come un piccolocompatto, molto maneggevole e facile da installare. L’utente dovrà soltanto collegarlo a una presa di corrente e successivamente alla televisione avvalendosi della presa Hdmi. Il passo successivo è quello della configurazione del, che potrà avvenire con la rete internet di casa via Wi-Fi o con il cavo Ethernet Lan.