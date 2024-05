Sinner rassicura | Non ho nessun dolore ma ho perso massa muscolare Sì ho una relazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) Jannikha esordito con una vittoria nell’edizione 2024 del Roland Garros. Nel primo turno dello Slam francese, l’altoatesino (n.2 del mondo) ha sconfitto lo statunitense Christopher Eubanks sullo score di 6-3 6-3 6-4, approdando al secondo turno. Un match accompagnato tra tante incognite, dal momento che Jannik era reduce da uno stop per l’infortunio all’anca. Il 22enne pusterese hato nel corso della conferenza stampa sulle sue condizioni, sottolineando quanto non sia semplice tornare in campo dopo quasi tre settimane lontano dai campi: “L’anca sta bene. Non c’èmovimento che mi fa. I muscoli vanno solo un po’ risvegliati. Non abbiamo avuto tutto il tempo per allenare tutto il corpo dopo tre settimane di stop completo.