(Di lunedì 27 maggio 2024) Il tennista italiano parla in conferenza stampa dopo la vittoria su Eubanks,spiega come sta dopo l'infortunio all'anca. "Non provo alcun dolore nei movimenti. Ho solo bisogno che i muscoli si risveglino". .

“ giorno dopo giorno mi sento piu forte. Quella di oggi è stata sicuramente una bella partita, non era semplice, perché dopo un bel periodo di assenza non sai mai veramente cosa aspettarti. Nella mia testa ho comunque un po’ di fiducia per quello che sono riusciuto a fare finora, soprattutto in ... sportface

Vince e convince, Jannik Sinner all'esordio al Roland Garros. Dopo aver tenuto per settimane l'Italia col fiato sospeso a causa dell'infortunio all'anca, l'altoatesino al primo turno si sbarazza dell'americano Christopher Eubanks in tre set (6-3, 6-3, 6-4), qualificandosi senza intoppi al secondo ... liberoquotidiano

Sinner racconta il suo calvario: “Sono stato a letto tanto tempo, non riuscivo a uscire di casa” - sinner racconta il suo calvario: “Sono stato a letto tanto tempo, non riuscivo a uscire di casa” - Il tennista italiano parla in conferenza stampa dopo la vittoria su Eubanks, sinner spiega come sta dopo l'infortunio all'anca ... fanpage

Roland Garros, Nadal perde con Zverev e saluta Parigi (forse per l'ultima volta): «Ho sentito l'amore di tutti» - Roland Garros, Nadal perde con Zverev e saluta Parigi (forse per l'ultima volta): «Ho sentito l'amore di tutti» - Rafa Nadal perde al primo turno del Roland-Garros contro Alexander Zverev (3-6, 6-7, 3-6) e saluta Parigi forse per l'ultima volta in carriera. Il Re del Grande Slam parigino non vince neppure ... ilgazzettino

Tennis, buona la prima per Sinner contro Eubanks al Roland Garros - Tennis, buona la prima per sinner contro Eubanks al Roland Garros - L’incontro, disputato sul prestigioso campo intitolato a Suzanne Lenglen, ha visto l’azzurro tornare in grande stile dopo un periodo di pausa dovuto a un problema all’anca. sinner non giocava da 27 ... rtl