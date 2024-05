Sinner parte bene Quando può diventare n° 1 | la sfida a distanza con Djokovic

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Buona la prima al Roland Garros per Jannik, che ha superato agevolmente in tre set l'americano Christopher Eubanks con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4. Al secondo turnoaffronterà il francese Richard Gasquet, entrato in tabellone grazie a una wild card., al rientro dopo un mese a causa dell'infortunio all'anca che lo aveva costretto a saltare gli Internazionali d'Italia, si è imposto in due ore e 9 minuti, mostrando una discreta sicurezza. Eubanks, 28enne di Atlanta numero 46 del mondo, non è mai riuscito a impensierire l'altoatesino che ha salvato nove delle 10 palle break concesse. "Sono contento di essere tornato in campo", il primo commento di, "questo è un torneo speciale per me, qui ho giocato il mio primo quarto di finale in uno Slam.