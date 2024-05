Sinner oggi al Roland Garros ecco il segreto del rientro lampo

(Di lunedì 27 maggio 2024) (Adnkronos) – Janniktorna in campoper il suo esordio a Parigi al, incontrerà l’americano Christopher Eubanks. C’è molta attesa per ildel campione di tennis italiano dopo la decisione di non giocare gli Internazionali di Roma per il problema all’anca. “Non si hanno notizie precise in merito all’ infortunio del tennista italiano. Possiamo ragionare per ipotesi e immaginare una problematica a carico delle componenti dell’articolazione coxo-femorale e/o delle strutture tendine limitrofe. Sicuramente la scelta di ridurre il carico di gioco è stata dettata dalla necessità di eseguire con calma le terapie idonee e personalizzate alla riduzione del dolore e dell’ infiammazione, preservando al tempo stesso i tessuti e le strutture coinvolte dalla problematica”.

(Adnkronos) – Jannik Sinner scende in campo oggi per il Roland Garros 2024. L'esordio a Parigi dell'azzurro è contro l'americano Christopher Eubanks , in contro in programma sul Suzanne Lenglen. E c'è grande attesa per il ritorno del campione italiano dopo i problemi all'anca che lo hanno costretto ... webmagazine24

Parigi, 27 maggio 2024 – Jannik Sinner scende in campo oggi per il Roland Garros 2024 . l’esordio a Parigi dell’azzurro è contro l’americano Chri stop her Eubanks , incontro in programma sul Suzanne Lenglen. E c’è grande attesa per il ritorno del campione italiano dopo i problemi all’anca che lo ... ilfaroonline

(Adnkronos) – Jannik Sinner scende in campo oggi per il Roland Garros 2024. L’esordio a Parigi dell’azzurro è contro l’americano Christopher Eubanks , in contro in programma sul Suzanne Lenglen. E c’è grande attesa per il ritorno del campione italiano dopo i problemi all’anca che lo hanno ... seriea24

Sport, la Coppa Davis di tennis arriva in Calabria - Sport, la Coppa Davis di tennis arriva in Calabria - Jannik sinner è stato senza dubbio il trascinatore della spedizione azzurra 2023, orfana ancora una volta di Matteo Berrettini, che però è volato in Spagna per essere di supporto psicologico al team, ... infooggi

Roland Garros 2024, dove vedere Sinner-Eubanks: streaming e diretta tv in chiaro - Roland Garros 2024, dove vedere sinner-Eubanks: streaming e diretta tv in chiaro - Il campione italiano ritorna dopo l'infortunio e fa il suo esordio nel torneo parigino. Tutte le informazioni su dove vedere sinner-Eubanks in tv e streaming. Dopo la vittoria negli Australian Open, ... areanapoli

Sinner e Anna Kalinskaya allo scoperto, la tennista in tribuna al Roland Garros per seguire Jannik. Il silenzio della ex Maria Braccini - sinner e Anna Kalinskaya allo scoperto, la tennista in tribuna al Roland Garros per seguire Jannik. Il silenzio della ex Maria Braccini - Tra Jannik sinner e Anna Kalinskaya non si nascondono più. La frequentazione tra i due tennisti è ormai praticamente ufficiale e sta appassionando i fan. I due tennisti - lui il numero 2 al mondo, ... leggo