Sinner numero 1 nel ranking ATP dopo il Roland Garros | solo un miracolo di Djokovic può evitarlo

Nemmeno il tipo di cominciare e Jannik Sinner è virtualmente il numero 1 del Ranking Atp: dopo mesi di calcoli, dunque, la classifica ufficiosa potrebbe diventare quella definitiva al termine del Roland Garros . A Parigi, il tennista italiano è pronto a scrivere la storia, per l’ennesima volta in ... ilfattoquotidiano

Il sorteggio del tabellone del Roland Garros in programma oggi alle ore 14, con Sinner testa di serie numero 2. Possibile incrocio con Djokovic solo in finale .Continua a leggere fanpage

Jannik Sinner giocherà il Roland Garros. Il campione azzurro, numero 2 al mondo dopo aver saltato gli Internazionali di Roma per un problema all'anca destra tornerà in campo per il Secondo Slam dell'anno. La decisione l'ha presa oggi, mercoledì 22 maggio, dopo il primo allenamento a Parigi... today