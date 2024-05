Sinner la conferma sulla tennista Kalinskaya | Sì io e Anna stiamo insieme

(Di lunedì 27 maggio 2024) Mentre Jannikfaceva il suo esordio al Roland Garros, sugli spalti c’era una presenza speciale che ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media: larussa. La loro relazione,ta dallo stesso, ha destato curiosità nel mondo del tennis. Durante una recente intervista,hato la relazione con: “Sto con, quello sì, però teniamo tutto molto riservato, conoscete la mia riservatezza. Di più non dico”. Questa dichiarazione rappresenta una delle rare occasioni in cui il giovaneitaliano di Sesto Pusteria ha parlato apertamente della sua vita privata. Chi è, che ha rimpiazzato Maria Braccini, 25 anni, è una talentuosarussa nata a Mosca.

