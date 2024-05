Sinner inizia bene al Roland Garros | Eubanks piegato in 3 set condizione ancora in rodaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) Missione compiuta per Jannik. Il n.2 del mondo ha sconfitto con il punteggio di 6-3 6-3 6-4 lo statunitense Christopher(n.46 del ranking) in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita in cui si è notata l’inattività di Jannik per via dell’infortunio all’anca, ma bravo comunque a fronteggiare con estrema lucidità ed efficacia le palle break concesse, tenendo conto del 90% di break-point cancellati (9/10). Sul cammino dell’altoatesino ci sarà il francese Richard Gasquet, a segno ieri contro il croato Borna Coric. Nel primo setfa subito vedere colpi del repertorio, come alcuni rovesci lungolinea micidiali. Va avanti di due break il 22enne pusterese, sfruttando anche la debolezza dal lato del rovescio dello statunitense. Bravo peròa rimanere con la testa nella frazione e a strappare il servizio a Jannik nel sesto game.