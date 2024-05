Sinner in campo a Parigi fisiatra ' terapie personalizzate per rientro lampo'

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - Janniktorna inoggi per il suo esordio aal Roland Garros, dove incontrerà l'americano Christopher Eubanks. C'è molta attesa per ildel campione di tennis italiano, dopo la decisione di non giocare gli Internazionali di Roma per il problema all'anca. "Non si hanno notizie precise in merito all'infortunio del tennista italiano. Possiamo ragionare per ipotesi e immaginare una problematica a carico delle componenti dell'articolazione coxo-femorale e/o delle strutture tendine limitrofe. Sicuramente la scelta di ridurre il carico di gioco è stata dettata dalla necessità di eseguire con calma leidonee ealla riduzione del dolore e dell' infiammazione, preservando al tempo stesso i tessuti e le strutture coinvolte dalla problematica".