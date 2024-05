Sinner ha battuto il dolore all’anca e sì anche il povero Eubanks

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 27 maggio 2024) Guardavano tutti l’anca. Mica ilChristopher. Per tre set (punteggio finale 6-3 6-3 6-4), tutti gli occhi erano puntati sul vero avversario di: la sua salute. Che fa? Scricchiola? Se la tocca? Gli fa male? No. Ad un certo punto nel terzo set s’è allungato in un recupero, mollando la racchetta per appoggiarsi alla balaustra laterale. Ma chissà. Eccoli, i dubbi… Nel frattempo si può dire cheè tornato. E’ la vera risposta del suo primo turno del Roland Garros. E’ rimasto in campo per tre set, fin troppo morbidi ma che importa.è un americano di 28 anni, numero 46 del mondo, che prima di questa aveva perso le ultime sette partite consecutive giocate sulla terra rossa. L’ultima vittoria risale al 21 maggio 2023, a Ginevra contro Paire.