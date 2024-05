Sinner-Gasquet in tv | data orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

(Di lunedì 27 maggio 2024) Jannikaffronterà Richardal secondo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Al ritorno in campo dopo quasi un mese, il tennista azzurro non ha brillato al primo turno ma è riuscito ad avere la meglio in tre set di Eubanks, proseguendo dunque il suo cammino a Parigi e ipotecando il numero uno al mondo. Ampiamente alla portata anche la sfida contro, beniamino di casa che ha entusiasmato lo Chatrier con una vittoria ai danni di Coric, che difficilmente potrà impensierire Jannik.è avanti 2-0 nei precedenti, ma nessuno dei due si è giocato sul rosso. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo mercoledì 28 maggio, conda definire.

