Sinner esordio perfetto al Roland Garros | Eubanks regolato in due set

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un inizio convincente, quello di Jannikal. Nonostante i timori per una condizione fisica non ottimale, l’azzuro non ha faticato troppo contro lo statunitense, liquidato in due game che hanno visto l’altoatesino sempre avanti. Al secondo turno del torneo, l’italiano troverà il francese Richard Gasquet che ha battuto Coric in tre set.Leggi anche: Benigni bacia il papa: “Facciamo il campo largo”. Perché scoppia la bufera sul comico. E Feltri… Soltanto un precedente traed, numero 43 nella classifica Atp: i due si erano già incontrati una volta nel 2022 agli Us Open e aveva vintoin tre set. Stavolta è stato l’americano a farsi avanti nei primi scambi, ma grazie a due ace l’italiano è tornato subito sull’1-1 prendendo poi il largo.

Sinner e Anna Kalinskaya allo scoperto, la tennista in tribuna al Roland Garros per seguire Jannik. Il silenzio della ex Maria Braccini - Poco fa, il giornalista Giovanni Pelazzo ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una nuova foto di Anna: è al roland Garros a fare il tifo per Jannik.

