Sinner è tornato | esordio facile al Roland Garros batte Eubanks e vola al secondo turno

(Di lunedì 27 maggio 2024) Jannike va veloce come un treno. L’dell’azzurro al: 3-0 rifilato all’americano Christopherconquistato. Al rientro dopo i problemi all’anca che lo avevano costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Madrid e saltare gli Internazionali di Roma, l’altoatesino ha dimostrato di essere in buone condizioni fisiche nelle 2 ore e una manciata di minuti che ha impiegato per piegare il 28enne, numero 46 del ranking Atp, con un limpido 6-3 6-3 6-4. Il resto lo hanno fatto i consueti colpi di classe diche ora, nel proseguo del torneo parigino, dovrà capire qual è la condizione fisica e fino a dove potrà arrivare nelSlam stagionale che potrebbe consegnargli il sorpasso a Nole Djokovic in classifica consacrandolo numero 1 al mondo.

