Sinner buona la prima al Roland Garros | battuto Eubanks in tre set Al secondo turno c’è Gasquet

(Di lunedì 27 maggio 2024) Parigi, 27 maggio 2024 – Era un primo test per la condizione dell’anca e Janniklo ha passato conautorevolezza. Il tennista altoatesino ha vinto al primodelcontro l’americano Cristopherper 6-3 6-3 6-4, con un unico brivido nel game finale quando ha dovuto salvare due palle break. L’anca sembra aver tenuto, anche sese l’è toccata nel finale di partita, e lo stesso tennista ha affermato di stare bene dopo poco più di due ore di gioco. Primogestito al meglio pur con una condizione non al 100%. Ora alil tennista di casa Richardche haBorna Coric.: gli italiani in campo lunedì, orari e dove vedere i match Primo set L’americano si porta dietro il carico di sei sconfitte consecutive,invece i dubbi sulla sua anca, anche se le recenti dichiarazioni lasciano ben sperare.

