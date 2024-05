Sinner analizza l’esordio | Non sono al 100% devo costruire qualcosa giorno per giorno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) Buona la prima al Roland Garros 2024 per Jannik, che sconfigge in tre set l’americano Christopher Eubanks e approda al secondo turno, in cui se la vedrà con il padrone di casa francese Richard Gasquet. Il numero 2 al mondo tornava oggi in campo dopo quasi un mese di pausa, per recuperare dal problema all’anca che lo ha costretto a saltare gli Internazionali d’Italia. 6-3 6-3 6-4 il punteggio finale in favore dell’azzurro. “Innanzituttofelice di essere tornato in campo dopo lo stop per infortunio. È un torneo molto speciale per me. Qui ho giocato il mio primo quarto di finale Slam, quindi ho grandi ricordi. Negli ultimi anni invece non ho giocato al meglio qui. Cerco diperfelice della performance di oggi, vedremo cosa succederà più avanti“, il commento a caldo dell’altoatesino nell’intervista di rito a fine match.