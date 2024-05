Sinner allo scoperto | Sto con Anna chi è la nuova fidanzata ex di Kyrgios

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 27 maggio 2024). Jannikha confermato di avere una relazione con la tennista russaKalinskaya, senza fornire altri dettagli. «Sto con, quello sì, però teniamo tutto molto riservato, conoscete la mia riservatezza, di più non dico», ha affermato dopo il successo nel primo turno del Roland Garros, a Parigi, dove in tribuna a guardarlo c'era la 25enne tennista moscovita numero 25 del mondo. Il 22enne azzurro eerano stati 'paparazzati' a cena in un lussuoso ristorante parigino con vista sulla Tour Eiffel e in precedenza la coppia era stata avvistata a Torino dovesi è sottoposte a cure per l'infortunio all'anca. Confermata quindi la fine della storia tra il numero due del mondo e l'influencer Maria Braccini, a cui è stato legato per quattro anni ma che non era apparsa più al suo fianco dal torneo di Miami, a marzo.