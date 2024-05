’’Sinigaglia’’ - lavori per la Serie A ma è una corsa contro il tempo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 27 maggio 2024) È iniziata lailper mettere a norma, lo stadio Sinigaglia per portare l’agibilità dai 7.500 spettatori attuali ai 10.500, il minimo con deroga per disputare laA. Il primo passo da compiere entro il 4 giugno, giorno d’iscrizione ai campionati, è la presentazione del secondo stadio per disputare le eventuali partite in caso di inagibilità del Sinigaglia. Dopo aver ricevuto un secco no, da parte dell’amministrazione comunale di Parma per il Tardini, i dirigenti azzurri stanno cercando un accordo con il Comune di Verona, per ottenere il Bentegodi di Verona, in alternanza con l’Hellas Verona, situazione già sperimentata, quando il Chievo era inA. Il Comune di Verona darà una risposta entro la settimana. Il Como potrebbe disputare al massimo una o due partite al Bentegodi, anche se in società regna la massima fiducia per una partenza di campionato al Sinigaglia.