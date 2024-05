Simona Spinozzi tricolore. La maratona sui pattini è sua - simona spinozzi tricolore. La maratona sui pattini è sua - Si è chiuso con le gare lunghe il campionato italiano corsa su strada organizzato dall’Asd Pattinatori Sambenedettesi Tra gli atleti del maschile, sostenuto dagli applausi del numeroso pubblico presen ... ilrestodelcarlino

