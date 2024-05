Siena Fc - grandi manovre sul mercato Nel mirino Ryduan Palermo e Di Renzo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Inizia oggi una settimana importante in casa Robur tra possibili ufficialità di conferme ed entrate. Con il rinnovo di mister Magrini le caselle inizieranno a completarsi. Prima cosa i rinnovi dei reduci della passata stagione: dopo Lollo (e ai già sotto contratto Bianchi e Galligani) dovrebbero seguire a breve quelli di Masini, Achy, Cavallari, Habge, Morosi e Boccardi. Saranno loro la colonna vertebrale di una rosa che andrà poi aggiustata e imbottita di quote under visto che al momento le caselle per i 2005 e i 2006 sono ancora vuote. In fatto di eventuali entrate invece ilFc potrebbe essere una delle tante società interessate al centravanti argentino del Martina Franca, autore di 18 reti con i pugliesi nel girone H di serie D.

Siena, 16 aprile 2024 – Gallerie, carreggiate, viadotti e svincoli: Grandi manovre per completare i lavori dell’allargamento a 4 corsie della E 78 nel tratto fra Siena e Grosseto. Oltre agli interventi nella galleria Casal di Pari, i cantieri riguardano 9 lotti, 3 in esecuzione, e fra questi c’è ... lanazione

Tennistavolo - Serie "C2». Villaggio promosso in serie "C1». Dominata dal club la fase finale - Tennistavolo - Serie "C2». Villaggio promosso in serie "C1». Dominata dal club la fase finale - Ora la società rossonera potrà schierare ben tre formazioni nei campionati nazionali dopo lo storico salto nella "A2". lanazione

Giro d'Italia, Gualtieri e Onorato in coro: "L'arrivo sempre a Roma" - Giro d'Italia, Gualtieri e Onorato in coro: "L'arrivo sempre a Roma" - Turismo dei grandi eventi “Roma – ha sottolineato l’assessore ... il concorso ippico a Piazza di siena con 60.000 spettatori, il tutto esaurito all’Olimpico per Lazio-Sassuolo di Serie A e la Bingham ... romatoday

Le interviste: il dg Caliani. "La Mens Sana è partita di rincorsa. Limiti superati con l’amore incondizionato» - Le interviste: il dg Caliani. "La Mens Sana è partita di rincorsa. Limiti superati con l’amore incondizionato» - La stagione della Mens sana è andata in archivio con il ko all’ultimo atto ma ciò non toglie nulla della bellissima annata che i biancoverdi di coach Betti hanno giocato riavvicinando i tifosi dopo an ... lanazione