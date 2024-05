Sicurezza stradale sotto la lente | Ci sono interventi da rivedere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Migliorare lacon un rettilineo? Veramente strano il concetto didel Comune di Modena. Sembra infatti che ben 150mila euro vengano spesi per raddrizzare una curva e aumentare la visibilità di un tratto in stradellopassaggio a Modena Est". Parte così il duro attacco della rete Modena30, che ha messo nero su bianco un’analisi della situazione, segnalando le strade e gli incroci più pericolosi. "Ad una prima lettura può sembrare ragionevole, ma partiamo dai dati: per almeno gli ultimi 15 anni in quel tratto si è verificato un solo incidente, che ha riportato 0 feriti, non abbiamo dati che vadano più indietro nel tempo ma dovrebbe rendere l’idea sulla reale urgenza di questo tipo di intervento – spiegano –.