Sicilia | Meloni ' firma Fondo coesione grande occasione non perdere neppure un euro'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Palermo, 27 mag. (Adnkronos) - "L'accordo che firmiamo oggi inè particolarmente significativo e strategico, una”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo a Palermo alla cerimonia didell'Accordo per lo sviluppo e latra il Governo e la Regionena. “Quando questo governo si è insediato, noi abbiamo deciso di approfondire la materia dei Fondi di sviluppo e, le risorse che servono" in particolare "a combattere le disparità fra i territori”- “Non penso che sia una provocazione, io penso che sia un fatto di responsabilità fare in modo che in una nazione come l'Italia risorse che sono estremamente preziose non siano disperse. Nessuno di questodeve andare disperso, purtroppo è accaduto e noi vorremmo che non accadesse più”, ha aggiunto la premier.