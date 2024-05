Siani chiama all’Ascensore | Veniamo a girare da voi

(Di lunedì 27 maggio 2024) La telefonata che non ti aspetti. Alessandro, attore e regista, hato il ristorante L’Ascensore, nei giorni scorsi, perché interessato al locale del Passetto peralcune scene del film che uscirà al cinema a Natale. "Io e te dobbiamo parlare" è il nome del cinepanettone che catapulterà Ancona nel grande schermo. La pellicola infatti verrà girata nel capoluogo dorico e il team della Iif di Fulvio e Federica Lucisano, casa produttrice, è già all’opera per scovare gli angoli e le location più belle e consone alla commedia che vedremo proiettata in tutta Italia. "Ci hato la settimana scorsa al ristorante – conferma Luigi Catalano, padre della titolare dell’Ascensore (Denise) – ha risposto la cassiera. E’ interessato a vedere il ristorante infatti manderà delle persone del suo staff a fare un sopralluogo in settimana.

