Sharon Stone non solo cinema | adesso l’attrice dipinge

(Di lunedì 27 maggio 2024)è un’attrice americana che ha ottenuto molto successo e popolarità negli anni Novanta e nei primi anni del Duemila, anche se poi la sua vita ha preso una piega diversa. Oggi, arrivata a 66 anni, lasi è allontanata da tempo dai set e trascorre gran parte delle sue giornate – anche 17 ore al dì – are. Ritorno di fiamma La passione diper la pittura affonda le sue origini nel passato della star statunitense, quando era ancora adolescente. Certo, un tempovoleva 25 dollari per una sua creazione e si dedicava all’arte per pagarsi gli studi. Oggi chiede anche 40mila dollari per una sua opera e vive l’attività creativa come modo alternativo alla recitazione.ha riscoperto questo interesse durante il Covid, quando un'amica le ha regalato un libro a tema e altri amici l’hanno spronata a riprendere in mano i pennelli e i colori.