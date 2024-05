Settore giovanile L’Under 15 cade nella partita di andata dei quarti playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) PERUGIA – Sconfittagara dideidiper i ragazzi di mister Raschi che perdono 1-3 in casa contro il Virtus Francavilla. Primo tempo partono bene gli ospiti con un gran tiro di Miccoli che si stampa sulla traversa. Al 30’ segna il Francavilla con Catapano su assist di Nisi. Poco dopo sempre il Francavilla che raddoppia con Celentano. Il Perugia non molla e allo sre crea una bella azione con Fahmi che salta due avversari e prova la conclusione respinta dal portiere in angolo.ripresa il Perugia parte forte e crea varie azioni da gol che vengono sventata dalla difesa ospite. Al 9’ segna il Francavilla con un gran gol di Miccoli. Quasi allo sre il Perugia segna un gol importante per il ritorno con Pascucci.