(Di lunedì 27 maggio 2024) Firenze, 27 maggio 2024 – Polemica a Firenze per un commento del leader Iv Matteo, in un'intervista all'edizione fiorentina de La, per il quale l'assessora regionale Moniadefinisce "sessista" l'ex premier. Tutto inizia con un post su Facebook diche in vista delle amministrative a Firenze critica Italia Viva "di poter essere sia di destra che di sinistra". Il voto alla candidata sindaco di Iv Stefania Saccardi, scrive ancora, "servirà perchépossa offrirlo a chi pagherà di più al ballottaggio. Non è un voto a lei, ma una scelta che alimenta esattamente il tipo diche hacombattuto: quella personalistica ed egoista, fallica fino nel midollo, di vedere chi pesa di più, non per governare, ma per condizionare".

“Sessimo in politica sempre in agguato”: Monni contro Renzi dopo l’intervista a La Nazione - “Sessimo in politica sempre in agguato”: monni contro renzi dopo l’intervista a La Nazione - Firenze, 27 maggio 2024 – Polemica a Firenze per un commento del leader Iv Matteo renzi, in un'intervista all'edizione fiorentina de La Nazione, per il quale l'assessora regionale Monia monni ... lanazione

Toscana, Monni (Pd): da Renzi insinuazioni sessiste su di me - Toscana, monni (Pd): da renzi insinuazioni sessiste su di me - Firenze, 27 mag. (askanews) – L’assessora all’Ambiente della Regione Toscana, Monia monni, si scaglia contro Matteo renzi, accusandolo di sessismo. Nei giorni scorsi monni aveva parlato, in un post su ... askanews

Strali su Renzi, lui s’infuria: "Macché patto anti-sistema. Il Pd evoca il fascismo Pensi a multe e sporco" - Strali su renzi, lui s’infuria: "Macché patto anti-sistema. Il Pd evoca il fascismo Pensi a multe e sporco" - I l leader di Iv a ruota libera: "Mi accusano di non aver risolto i problemi Dico solo: nei miei anni Duomo pedonale, tramvie e patto per Firenze". Sulle elezioni: "Chi vuole il bene della città vota ... lanazione