(Di lunedì 27 maggio 2024) "Dopo la serata di Reggionarra è ora che il nostro Comune cominci a considerare anche i". A dirlo è Paola Soragni, candidata sindaco di Movimento per Reggio. "Ivivono un momento di grande disagio dopo il Covid, di mancanza di sicurezza di un domani. Noi vogliamo crearead hoc per i, dando loro in manodel centro storico e delle periferie ad oggi vuoti, per nove anni, affinché li riempiano con idee nuove. Sarannomirati alla cultura, arte, musica, con almeno un educatore a loro supporto".

Il Comune va a ‘caccia’ di associazioni a cui affida re l’organizzazione e la gestione dei Centri estivi che ospiteranno bambini e ragazzi fra i 3 e i 14 anni di età, dal primo luglio al 14 agosto e non solo per quest’estate estate ma anche per quelle dei prossimi due anni . Incarichi triennali, ... lanazione

L'esperienza del turismo del vino coinvolge 13,4 milioni di italiani e il 64,5% dei viaggiatori, particolarmente gli statunitensi e gli europei. Il loro livello di soddisfazione degli italiani è molto alto, con tre clienti su quattro che si dicono soddisfatti, in particolare per la qualità del ... gamberorosso

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Floriana Fioretti, capogruppo Pd Benevento Ho letto, e apprezzato, l’appello che negli ultimi giorni hanno lanciato in maniera congiunta componenti dei movimenti giovanili del Pd e di + Europa in merito alla mancanza di ... anteprima24

"Servono bandi ad hoc per assegnare spazi ai nostri giovani" - "servono bandi ad hoc per assegnare spazi ai nostri giovani" - "Dopo la serata di Reggionarra è ora che il nostro Comune cominci a considerare anche i giovani". A dirlo è Paola Soragni, candidata sindaco di Movimento per Reggio. "I giovani vivono un momento di gr ... ilrestodelcarlino

Gruppo Ciicai sessant’anni e non sentirli: "Ripartiamo dai giovani" - Gruppo Ciicai sessant’anni e non sentirli: "Ripartiamo dai giovani" - Per quanto riguarda la parte all’ingrosso, rivolta al canale professionale, l’installatore e le imprese possono trovare nei nostri magazzini quello che cercano a livello di tipologia di prodotto e ... quotidiano

Orsini: "Serve presto un piano-casa" - Orsini: "Serve presto un piano-casa" - Il leader di Confindustria: "Pronta la proposta al governo. Industria 5.0, mancano i decreti" ... ilgiornale