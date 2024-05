Serie A | l'Inter in quota vede il bis scudetto nella prossima stagione sfida a tre con Juventus e Milan

"Non è finita fino a quando non è finita", nel senso che non si fa nemmeno in tempo a salutare il campionato che si chiude che già bisogna gettare l'occhio sull'Europeo che arriva. Con in mazzo ancora la finale della Conference League in cui la Fiorentina cerca la consacrazione europea. Al netto ... panorama

Paulo Fonseca al Milan, Antonio Conte al Milan e Thiago Motta alla Juventus. Tre nomi importanti per tre panchine di Serie A, le ultime in ordine... calciomercato

Milan, Stefano Pioli lascia la panchina rossonera con un voto da 8, non sarà facile fare come lui - Milan, Stefano Pioli lascia la panchina rossonera con un voto da 8, non sarà facile fare come lui - CALCIO, serie A - Stefano Pioli lascia la panchina del Milan ... Trombato Julen Lopetegui dai Torquemada del web, l’erede designato sarebbe Paulo Fonseca, portoghese, due stagioni alla Roma prima dell ... eurosport

Personaggi: vai alla sezione - Personaggi: vai alla sezione - Da metà febbraio a ieri sera, quando a Verona ha firmato la doppietta che è valsa il 2-2, l'austriaco ha realizzato quattro gol in campionato e uno in Champions, ma il suo futuro è in bilico ... gazzetta

Criscitiello: "E' un diavolo e sicuramente avrà molte chance di tornare su" - Criscitiello: "E' un diavolo e sicuramente avrà molte chance di tornare su" - Michele Criscitiello nel suo editoriale su Sportitalia ha messo in evidenza la situazione delle squadre di serie A soffermandosi su due in particolare. Michele Criscitiello nelle sue pagelle di fine ... areanapoli