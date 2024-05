Serie A Giudice Sportivo 38ª giornata | in 3 saltano la prima del 2024 25

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dopo le partite della 38ª, come di consueto è arrivata oggi la decisione deldiA. Non ci sono squalificati per l’Inter. Tre, invece, salteranno ladel prossimo campionato-25.A –SQUALIFICATI-25 Una: Alessio Zerbin (Monza), Rolando Mandragora (Fiorentina), Yerry Mina (Cagliari). SQUALIFICATICAMPIONATO-25 (NON CALCIATORI) Una: Andrea Carnevale (dirigente Udinese), Manuel Milana (dirigente Frosinone). Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.

