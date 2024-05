Serie A giudice sportivo | 3 giocatori squalificati per un turno

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tresono stati sospesi per undaldiA, Gerardo Mastrandrea, dopo la trentottesima e ultima giornata del campionato. Si tratta di Mina (Cagliari), Mandragora (Fiorentina) e Zerbin (Monza). Fra le società ammende per Napoli (10000 euro), Empoli (3000), Udinese (2000), Verona (1500) e Roma (1000). Inoltre, una giornata di squalifica ai dirigenti Andrea Carnevale (Udinese) e Manuel Milana (Frosinone). SportFace. .

Ammenda di 30mila euro per il club rosanero per lancio di oggetti da parte dei tifosi MILANO - nessun giocatore squalificato dopo le semifinali di andata dei playoff promozione di Serie B ( Palermo -Venezia e Catanzaro-Cremonese), disputate tra lunedì e martedì. Il Giudice sportivo, Ines Pisano, ha ... ilgiornaleditalia

Giudice Sportivo: 1000 euro di multa alla Roma, prima sanzione per Joao Costa - giudice Sportivo: 1000 euro di multa alla Roma, prima sanzione per Joao Costa - Il club giallorosso è stato sanzionato per via di un fumogeno lanciato in campo dal settore ospite del Castellani ... siamolaroma

Giudice Sportivo, multa di 1000 euro e primo cartellino per Joao Costa - giudice Sportivo, multa di 1000 euro e primo cartellino per Joao Costa - Pochi minuti fa sono state pubblicate dalla serie A le decisioni del giudice sportivo che riguardano la 38ª giornata di campionato. La Roma è stata multata di 1.000 euro per "avere suoi sostenitori, p ... forzaroma.info

Due turni di squalifica per Brignola e multa per il Catanzaro - Due turni di squalifica per Brignola e multa per il Catanzaro - ROMA Ines Pisano, giudice sportivo di serie B, in merito al ritorno delle semifinali play-off ha squalificato due giocatori del Catanzaro: due turni per Brignola (“per avere, al 18° del secondo tempo, ... corrieredellacalabria