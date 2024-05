Sequestri e sanzioni Sicurezza sulle strade e lotta allo spaccio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Pistoia, 27 maggio 2024 - Serrati controlli. Prevenzione, repressione dei reati e. Così sette veicoli sono stati sequestrati per mancanza di copertura assicurativa e una patente è stata ritirata in quanto non conforme alle normative vigenti. Inoltre, sono stati elevati 25 verbali per varie violazioni al codice della strada con 50 punti decurtati dalle patenti. Questo è il risultato di una operazione di controllo del territorio svoltasi in località Arco di Serravalle, nei pressi della sommità del valico che separa la Piana pistoiese dalla Valdinievole. L’operazione è stata coordinata dalla polizia municipale di Serravalle Pistoiese di raccordo con la polizia provinciale e con un’unità cinofila della polizia municipale di Firenze, composta da 4 agenti e da 2 cani antidroga.