Senzatomica oltre 40mila visitatori a Roma

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’esposizione, in tour per l’Italia, si è chiusa domenica 26 maggio. Elevata la partecipazione delle scuole Con40.700di cui 14.182 studenti si è chiusa la mostra “. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari”, allestita adal 20 marzo al 26 maggio 2024 negli spazi monumentali dell’Ospedale delle Donne a San Giovanni in Laterano. La sempre più imminente minaccia del ricorso alle armi nucleari ha riportato al centro dell’opinione pubblica il tema della presenza e della proliferazione di tali armi. In questo contesto, la mostra ha presentato una simulazione del lancio di una bomba atomica suche ha impressionato numerosi. Realizzata grazie ai fondi dell’8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, l’esposizione ha avuto il sostegno diCapitale e il patrocinio di Regione Lazio, Città Metropolitana diCapitale, Conferenza delle regioni e delle province autonome, RUniPace e ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani.