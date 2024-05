Senese celebra la Riviera di Ponente con Pizze Gourmet e Serate a 4 Mani

Leggi tutta la notizia su appuntidizelda

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un omaggio alladi, ai suoi sapori e profumi, ai prodotti d’eccellenza del territorio e alla sua cucina d’autore. Questa è “Mon Amour”, l’iniziativa promossa da Giovanni, patron dellaria, in Via Privata Scoglio 14 a Sanremo provincia di Imperia. Un ciclo di appuntamenti, a partire dal 29 maggio, in cui l’alta cucina di grandi chef locali si fonde con le creazioni di. Ma non solo. Are i prodotti e la tradizione culinaria del territorio durante tutto l’anno saranno anche le ineditestagionali in edizione limitata create dal maestro pizzaiolo. Giovanni– Photo Crediti Aromi Filo rosso dell’iniziativa lazione sostenibile del territorio. Cuore pulsante della filosofia di, già Due Spicchi nella Guidarie d’Italia Gambero Rosso oltre che vincitore del premio speciale Pizza dell’Anno, è infatti il profondo amore per la terra.