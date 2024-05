Senago ricorda Giulia e Thiago a un anno dall’omicidio

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di lunedì 27 maggio 2024)con una manifestazione a undal’omicidio Oltre un centinaio le persone riunite questa sera in occasione della commemorazione in memoria diTramontano a unesatto. Proprio oggi a Milano in Tribunale ha parlato per la prima volta Alessandro Impagnatiello Attorno alla panchina rossa, simbolo dell’antiviolenza .