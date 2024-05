Sempre meno bambini in Italia

(Di lunedì 27 maggio 2024) Articolo pubblicato lunedì 27 Maggio 2024, 09:33 La continua bassa fecondità della popolazione residente è uno degli elementi che caratterizza l’evoluzione demograficana che registra, dalla metà degli anni Settanta, un valore medio di figli per donna inferiore a quello di 2,1, considerato di equilibrio teorico nel ricambio generazionale. La diminuzione è stata continua toccando L'articolo proviene da Il Difforme. .

Il nuovo report della Fondazione GIMBE esprime dubbi sui criteri per calcolare il futuro fabbisogno di pediatri e sottolinea le carenze già esistenti in Lombardia, Piemonte e Veneto. Il presidente Nino Caratebllotta: "Impossibile prevedere il ricambio generazionale"Continua a leggere fanpage

Anomalie ma non censure: lo ha detto la presidente della Rai sulla mancata partecipazione di Scurati a “Chesarà…”. Dario Carotenuto , capogruppo M5S in Commissione Vigilanza Rai, ritiene che Soldi abbia ritrattato quanto detto pochi giorni fa? “Ritengo che la Rai faccia una pessima figura. Emerge ... lanotiziagiornale

Come al solito, c’è poco da festeggiare. I dati sul mercato del Lavoro in Italia continuano sì a essere tendenzialmente positivi, ma nascondono da una parte un rallentamento rispetto al passato e dall’altra una percentuale elevatissima di nuovi contratti precari . Ma andiamo con ordine. ... lanotiziagiornale

F1, promossi e bocciati GP Monaco 2024: Leclerc da Principe, Piastri certezza, Red Bull ko, Magnussen…ancora tu - F1, promossi e bocciati GP Monaco 2024: Leclerc da Principe, Piastri certezza, Red Bull ko, Magnussen…ancora tu - I PROMOSSI CHARLES LECLERC (Ferrari): non vinceva ormai da tempo immemore. Quasi 2 anni. Era il 10 luglio 2022. GP d'Austria. Interrompe un digiuno ... oasport

Cds - Conte al Napoli, ci siamo! Oggi o domani ultimo incontro con Manna - Cds - Conte al Napoli, ci siamo! Oggi o domani ultimo incontro con Manna - Antonio Conte e Giovanni Manna si incontreranno ancora. Oggi o al massimo domani a Torino, dove vivono entrambi: un ottimo segno e anche il segnale della reciproca voglia di lavorare insieme. tuttonapoli

CONCORSO. Bicocchi protagonista al "Piazza di Siena» per una vittoria proprio "Divina» - CONCORSO. Bicocchi protagonista al "Piazza di Siena» per una vittoria proprio "Divina» - Quell’arena verde nel cuore della capitale sta riservando sempre meno segreti per il cavaliere italiano Emilio Bicocchi. Nel "Piazza ... lanazione