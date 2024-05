Semina il panico in centro a Lucca | ruba cellulare poi accoltella un uomo Arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 – Rapina, lesioni aggravate e porto abusivo di armi: sono i reati di cui è accusato undi 35 anni di nazionalità marocchina senza fissa dimora,in flagranza dai carabinieri in pieno. Nel pomeriggio di ieri, 26 maggio, i militari sono intervenuti in via Elisa: undi 60anni, marocchino, era stato aggredito per futili motivi da un connazionale con un violento pugno al volto dandosi poi alla fuga. Mentre i carabinieri acquisivano le dichiarazioni della vittima, ad alcuni metri di distanza hanno sorpreso un, che aveva in mano un grosso coltello insanguinato, subito identificato dal 60enne. I militari hanno raggiunto l', poi identificato nel 35enne, e lo hanno disarmato. Le successive indagini hanno permesso di accertare che l'aggressore, dopo aver colpito il 60enne, si era spostato nella vicina via Brunero Paoli, presso la casa di accoglienza per stranieri, dove dietro la minaccia del coltello, ha sottratto ila un connazionale 50enne residente nel, che nel tentativo di recuperare il dispositivo è stato colpito con una coltellata al braccio sinistro.